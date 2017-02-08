В Усть-Абакане задержали мужчину с банкой марихуаны

08.02.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Наркотик для личного употребления 32-летний сельчанин носил с собой в полимерной ёмкости.

Сотрудники полиции днём задержали мужчину 1985 года рождения в районе гаражей по улице Гидролизная посёлка Усть-Абакан. При себе у сельчанина находилась полимерная ёмкость с веществом растительного происхождения. Экспертизой установлено, что в банке находилась марихуана. Вес наркотика составил 140 граммов. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе МВД по РХ.

 

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