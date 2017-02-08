В Хакасии готовятся к досрочной сдаче ЕГЭ

Досрочный период сдачи единого государственного экзамена стартует 23 марта. В Хакасии на досрочную сдачу ЕГЭ зарегистрировано 189 человек.

Все они выпускники прошлых лет и студенты образовательных организаций профессионального образования. Как рассказали в региональном министерстве образования и науки, пунктом проведения экзаменов в досрочный период определена абаканская школа №26. Отметим, что экзамены пройдут с применением новых технологий – печать контрольных измерительных материалов и сканирование бланков ответов. Самым выбираемым для сдачи стал экзамен по русскому языку, это объясняется тем, что он нужен для поступления во все вузы, следующий по популярности предмет – математика профильного уровня, а также обществознание.

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