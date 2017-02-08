В Хакасии овцы остановили движение поездов

На перегоне станций Чартыковский-Камышта машинист грузового поезда применил экстренное торможение, потому что на пути вышли овцы.

Наезд предотвратить не удалось, два животных погибло. Во время столкновения был поврежден датчик контроля технического состояния подвижного состава, обеспечивающего безопасное движение поездов. Пришлось монтировать новый датчик, поэтому состав долго простоял на пути, произошел сбой в графике движения поездов, в том числе, пассажирского, сообщает пресс-служба Абаканского ЛО МВД России. Полицейские установили принадлежность животных и за нарушение правил прогона скота через железнодорожные пути привлекли к ответственности пастуха - фермерского работника.

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