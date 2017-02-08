В Хакасии состоялся отбор пациентов на операцию по пересадке почки

13 пациентов из Хакасии включены в регистр ожидания красноярской клиники. Раньше такие операции жителям Хакасии делали в клиниках Москвы и Новосибирска.

7–8 февраля Хакасию посетили специалисты Федерального Сибирского научно-клинического центра ФМБА России (г.Красноярск), которые провели очередной отбор пациентов на операцию по пересадке почки, а также мониторинг состояния здоровья пациентов, недавно перенесших такую операцию. Как сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения РХ, за полгода пересадку почки провели для пяти пациентов из Хакасии. Четверо из них уже вернулись домой, пятая пациентка находится под наблюдением врачей в Красноярске. На данный момент в листе ожидания находятся тринадцать жителей Хакасии.

- Как только появятся подходящий донор, пациента вызовут для проведения операции, – пояснил Андрей Дрянных — заместитель главного врача по хирургии ФГБУ «ФСНКЦ ФМБА России». – Для того, чтобы стать реципиентом пациент должен быть физически готов. Не иметь противопоказаний. Более того, очень важно желание пациента изменить свою жизнь и начать соблюдать совсем другие правила: строго придерживаться режима дня, постоянно принимать препараты и сдавать анализы по графику. К сожалению, к этому не все готовы.

В рамках существующего соглашения, Федеральный Сибирский научно-клинический центр готов в ближайшем будущем начать принимать жителей Хакасии с целью трансплантации таких органов, как печень и сердце. Напомним, в октябре 2016 года состоялось подписание соглашения между министерством здравоохранения Хакасии и ФГБУ «Федеральный Сибирский научно-клинический центр ФМБА» о взаимодействии в области трансплантации органов и тканей человека.

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