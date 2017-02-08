Виктор Зимин поздравил депутатов Верховного Совета Хакасии с 25-летним юбилеем

Глава Хакасии Виктор Зимин принял участие в торжественном собрании, посвященном 25-летнему юбилею со дня образования хакасского парламента, которое состоялось в рамках 35-й сессии Верховного Совета Республики Хакасия.

Отметим, что 29 января 1992 года состоялась первая сессия Верховного Совета Хакасской ССР, которая длилась целых девять дней. С этого времени и идет отсчёт работы Верховного Совета. В первый же день работы пленарного заседания депутаты приняли знаковый закон о переименовании Хакасской Советской Социалистической Республики в Республику Хакасия в составе Российской Федерации. Таким образом, начало работы парламента совпало с периодом становления республики, поэтому история создания Верховного Совета РХ неразрывно связана с историей образования нашей республики.

Депутатов всех шести созывов поздравил бессменный лидер Верховного Совета Хакасии Владимир Штыгашев. Он отметил, что за 25 лет хакасские парламентарии приняли 1981 закон, более шести тысяч постановлений и вынесли свыше 40 законодательных инициатив на федеральный уровень, многие из которых в последствие переросли в законы, по которым живет и работает наша страна.

- 25 мая 1995 года депутаты приняли важнейший документ – Конституцию Республики Хакасия, которая положила начало государственности нашего региона. На этот период времени приходится создание нормативной правовой базы в сфере налогов и сборов, государственного и муниципального управления, управления государственным имуществом и ряд других законов, направленных на улучшение качества жизни жителей республики, поддержку малого и среднего бизнеса, - подчеркнул Владимир Штыгашев. – Самое главное, что Хакасия для всей России служит примером региона, где люди разных национальностей живут в мире и согласии, где сохраняется их язык, культура и национальная индивидуальность.

Глава Хакасии Виктор Зимин также отметил, что весь путь развития Хакасии как самостоятельного субъекта можно проследить по деятельности депутатского корпуса. За этот период депутатам Верховного Совета Хакасии удалось сформировать республиканское законодательство, направленное на развитие парламентаризма и гражданского общества в республике, сохранение общественной и политической стабильности, наращивание темпов экономического роста.

- Именно вы, уважаемые коллеги, формируете юридическую основу и закрепляете общественно значимые инициативы своими решениями, принимая законы, имеющие высшую юридическую силу на территории Республики Хакасия. Запускаете в жизнь множество политических, экономических и социальных программ и проектов, касающихся каждого жителя нашей республики. Хотел бы особо отметить в этой части большую совместную работу, в результате которой был принят пакет земельных законов. Мы единственный субъект в стране, который бесплатно выделяет землю людям под жилищное строительство. Причем не только льготным категориям граждан, но и молодым специалистам, - отметил Виктор Зимин.

Республиканский парламент – один из самых молодых в России. За небольшой срок удалось сделать действительно очень многое.

- Не могу не сказать о той конструктивной и важной работе, которая ежегодно ведется в процессе принятия и корректировок бюджета республики. Хотя процесс этот всегда не простой и редко обходится без эмоций, но вы подходите к бюджетным вопросам взвешенно, ответственно и стремитесь к максимальному учету интересов той территории, которую представляете. Республиканский бюджет из года в год носит всё более выраженный социальный характер, - подчеркнул руководитель республики. - Я сам был депутатом Верховного Совета Хакасии, депутатом Госдумы Российской Федерации, и не понаслышке знаю, как труден и многогранен законотворческий процесс. Как сложно порой совместить интересы конкретных жителей с нормами федерального законодательства, финансовыми ограничениями, учесть множество факторов, которые сопровождают исполнение любого, даже самого гуманного по замыслу закона. И нашему депутатскому корпусу, причем не только нынешнего, но и предыдущих созывов, это всегда удавалось!

Депутатский корпус Хакасии также поздравили члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Хакасии Валентина Петренко и Евгений Серебренников, главный федеральный инспектор по Хакасии Виктор Чернышев, председатель Совета министров Хакасии 1992-1996 гг. Евгений Смирнов и другие.

Кроме того, за существенный вклад в развитие парламентаризма республики ряду депутатов были вручены почетные грамоты Верховного Совета РХ и Совета Федерации РФ.

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