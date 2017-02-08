Виталий Чуркин: «Ответственность за эскалацию насилия лежит на Украине»

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин после первой встречи с новым постпредом США в организации в эксклюзивном интервью RT заявил, что двум странам предстоит долгая работа по налаживанию отношений. Кроме того, Чуркин рассказал, на ком лежит ответственность за эскалацию конфликта в Донбассе, почему Украина не получила поддержки в Совбезе ООН, а также ответил на другие актуальные вопросы.

— Дональд Трамп делал шаги по налаживанию взаимоотношений с Россией, однако члены его кабинета, например генерал Мэттис, называют Россию угрозой мировому порядку. Насколько трудным будет в такой обстановке процесс налаживания отношений между двумя странами?

— Глава МИД России Сергей Лавров уже заявлял, что мы не ждём чудес. Ситуация с двусторонними отношениями сейчас очень сложная. Их команда должна сформироваться. Встреча с новым постпредом США в ООН Никки Хейли была первым небольшим шагом к налаживанию контакта между нашими командами. Встреча Сергея Лаврова с Рексом Тиллерсоном станет первым важным контактом между двумя странами и прольёт свет на то, что нам приготовила администрация Трампа. Нам предстоит долгий путь. Нужно набраться терпения и проявлять профессионализм.

— По поводу Украины: в СМИ по обе стороны границы сейчас выдвигается много версий, что же именно стоит за эскалацией насилия в Донбассе. Как вы думаете, повредит ли это российско-американским отношениям?

— Я считаю, что одной из целей тех, кто провоцирует акты насилия на востоке Украины, может быть срыв нормализации отношений между Россией и США. Для того чтобы потенциал российско-американского сотрудничества мог быть реализован по максимуму, необходимо урегулировать кризис на Украине. То есть недавние действия в этом регионе могут быть направлены, помимо прочего, на то, чтобы осложнить процесс налаживания связей между Москвой и Вашингтоном.

Этот фактор в определённой степени помогает украинцам в реализации их планов в Совете Безопасности ООН, однако интересно отметить, что, хотя Украине удалось добиться созыва заседания Совбеза 2 февраля, особой поддержки она там не получила. Её сторону заняли только Великобритания и США, причём представитель Америки выступил с довольно-таки стандартной риторикой, оставшейся в наследство от администрации предыдущего президента.

Если верить западным СМИ, может сложиться впечатление, что обстрелам подвергается только Авдеевка. А ведь сначала туда вошли украинские танки, хотя Киев вообще не имел права размещать в этом населённом пункте свои вооружения. Однако в настоящее время украинские тяжёлые орудия развёрнуты в Авдеевке и наносят удары по Донецку. Украинские войска на протяжении всего конфликта ежедневно обстреливают жилые районы Донецка и Луганска, но мало кто обращает на это внимание. Это одна из проблем, с которой мы сталкиваемся в плане пропаганды и отсутствия объективности при освещении событий на Украине со стороны значительной части зарубежных СМИ. С этим нам как-то приходится справляться. К счастью, при внимательном ознакомлении с отчётами наблюдательной миссии ОБСЕ на Украине факты говорят сами за себя, и становится очевидно, что ответственность за эскалацию насилия лежит на украинской стороне. Мы считаем, что в отдельных случаях представители ОБСЕ могли бы высказываться более определённо. Конечно, встречаются также и нарушения со стороны представителей Донецка и Луганска. И всё же очевидно, что недавняя активизация боевых действий — дело рук Вооружённых сил Украины и так называемых добровольческих батальонов, воюющих на востоке страны.

— Профессор Нью-Йоркского университета Стивен Коэн недавно в одной из своих статей употребил слово «разрядка». Считаете ли вы, что отношения между США и Россией могут стать новой разрядкой?

— Надеюсь, хотя не стоит использовать слова вроде «разрядка» или «перезагрузка». Я думаю, что это будет нечто новое и другое по сути. Надеюсь, что мы достаточно продвинемся в этом направлении, чтобы улучшить наши отношения. Но как именно это произойдёт, будут ли обстоятельства мешать этому процессу или наоборот заставят нас сотрудничать плотнее, как, например, терроризм, неизвестно, так что вопросов остаётся много. Как это будет реализовано, мы узнаем только в будущем.

— За последние три-четыре года мы в ООН видели всё, весь спектр скандалов и криков. Вы не жалеете, что не выбрали карьеру актёра?

— Нет, не жалею (смеётся). Я не был бы откровенен, если бы сказал, что всё это очень легко (работа дипломата. — RT). В жизни дипломата и в жизни страны бывают непростые периоды, сейчас такой период мы и переживаем. Я бы предпочёл, чтобы всё было по-другому, но коль скоро мы оказались в такой ситуации, как-то приходится на неё реагировать и продолжать в ней существовать. Я думаю, что я не был бы хорошим актёром, а быть не очень хорошим актёром не легче, чем быть дипломатом.