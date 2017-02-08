Владимир Путин посетил Третьяковскую галерею, где осмотрел экспозицию «Roma Aeterna. Шедевры Пинакотеки Ватикана. Беллини, Рафаэль, Караваджо» и открывшуюся сегодня выставку «Шедевры Византии».

Выставка «Шедевры Византии» проходит в Третьяковской галерее в рамках программы перекрёстных годов России и Греции. Среди экспонатов – предметы византийского искусства конца X – начала XVI веков.

Ранее, в мае 2016 года, в Музее византийского и христианского искусства Афин экспонировалась икона Андрея Рублёва «Вознесение» из Третьяковской галереи, Президент России присутствовал на церемонии открытия выставки в ходе своего визита в Грецию. В сентябре 2016 года в Афинах проходил показ уникальных икон и деревянной скульптуры XV–XIX веков из коллекции Третьяковской галереи.

Экспонаты выставки Roma Aeterna – живописные произведения XII–XVIII веков из коллекции музеев Ватикана, в частности работы Джованни Беллини, Мелоццо да Форли, Перуджино, Рафаэля, Караваджо, Гвидо Рени, Гверчино, Никола Пуссена. В 2017 году в Ватикане пройдёт ответная выставка. Существенную часть её экспонатов составят произведения русской живописи на евангельские сюжеты из коллекции Третьяковской галереи.

Экскурсию для главы государства провела генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.