Во Владимирской области запустили производство тракторов

08.02.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

 

импортозамещение

 

В городе Коврове Владимирской области начали производство тракторов. Ковровский электромеханический завод изготовил первые четыре экземпляра сельскохозяйственных машин «Владимирец», разработанных в рамках реализации программы по импортозамещению. Новый трактор отечественного производства, по ожиданиям разработчиков, займет нишу российского рынка сельхозтехники между классическими тракторами «Кировец» и «Беларусь».

На Ковровском электромеханическом заводе планируют выпускать около 1,6 тысячи мобильных машин различных видов в год. Работа сборочного цеха при этих темпах производства будет вестись в две смены. Кроме того, известно, что КЭМ планирует расширить линейку производимых тракторов за счет небольших, аналогичных «Владимирцу», но более мощных, машин.

Добавим, в настоящее время КЭМЗ занимается производством коммунальной техники, электропогрузчиков, электровелосипедов, скутеров для людей с ограниченными возможностями здоровья, гироскутеров и гиропланов. Помимо перечисленного, завод также производит комплектующие для оборудования. Также завод старается привлечь к производству мобильных машин и другие предприятия области.

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