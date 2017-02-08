Военная ситуация в Донбассе: прогнозы защитников и руководства ДНР

Украинские силовики за сутки больше 600 раз нарушали режим прекращения огня. По данным министерства обороны Донецкой республики, против мирного населения использовали минометы, артиллерию и бронетехнику. По-прежнему самая тяжелая обстановка — в пригородах столицы региона. Двое ополченцев погибли. По факту обстрелов и применения запрещенных методов войны со стороны подконтрольных Киеву военных Следственный комитет России завел уголовное дело. Что дальше?

Донецкая народная республика по-прежнему находится в полной боевой готовности. Два угрожающих направления, о которых говорят военные: северное — Донецк, и южное – село Коминтерново. В первом случае атака столицы республики — стремление блокировать всю политическую и экономическую жизнь ДНР, нарушить управление, гражданское и военное. Во втором — через Коминтерново можно пройти к российской границе. В планах Украины — сделать это силой.

Западная окраина Донецка, позиции 11 полка армии ДНР. Танкоопасное направление.

"Это Пески, здесь находится противник. Он открывает огонь из стрелкового оружия, гранатометов", — комментирует ситуацию заместитель командира роты 11 полка Армейского корпуса ДНР Евгений Белявский.

Военные ДНР — на позициях, увольнения и отпуска сокращены. Это бойцы 11 полка, защитники Донбасса. Бахтиёр Мамедов — из Средней Азии, и говорит об этом с гордостью:

- А чего бояться? Я из Узбекистана, позывной "Гастарбайтер".

-·Готовы обороняться?

- Готовы! За СНГ мы воюем. Чтоб из Европы всякая грязь не пришла.

Это Мёслав Говатский, позывной "Поляк". Он из Европы, говорит, что воюет с фашизмом. В донецких окопах чувствует себя уверенно.

"Хорошо, очень хорошо. Как дома, как у мамы".

Если военные ДНР готовятся к любому развитию событий, то руководство республики заявляет определенно: скорее всего, придется обороняться.

В Донецке последствия ударов артиллерии Украины почти ликвидированы, улицы убраны, вот только жилье не восстановлено. Горожане вспоминают налеты.

Обстановка в Донецке спокойная. Но бомбоубежища открыты, школьники в основном учатся дома, дистанционно. С Украины приходят сообщения, информбюро говорит: вчера матери солдат 57 бригады в Херсоне пытались заблокировать гарнизон, не давая отправлять своих сыновей воевать в Донбасс. Далеко не все украинцы хотят этой войны.