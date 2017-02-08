8 февраля в Абакане прошла 35-я сессия Верховного Совета Хакасии. И началась она с торжественного собрания по поводу 25-летия парламента.

Первая сессия Верховного Совета Хакасской ССР открылась 29 января 1992 года. Со столь значимым событием парламентариев поздравил председатель Верховного Совета Республики Хакасия Владимир Штыгашев.

Владимир Николаевич напомнил об этапах становления Хакасии как республики. Делая шаг за шагом, она формировала законодательную базу, позволяющую более уверенно идти вперёд. Сейчас даже трудно себе представить, что у Хакасии не было ни Конституции, ни флага, ни герба, ни гимна, ни хакасского языка в качестве государственного наряду с русским. Все эти символы государственности предстояло закреплять на законодательном уровне, определяя для себя новые цели и задачи. В итоге за прошедшие годы депутаты шести созывов приняли почти две тысячи законов, направленных на улучшение жизни жителей республики.



— Залогом нашей успешной работы является тесное взаимодействие с правительством Хакасии. Благодаря крепким многолетним связям мы сформировали единые позиции по всем приоритетным направлениям экономики, культуры и политики, что положительным образом сказывается на развитии нашей республики, — сказал Владимир Штыгашев. — Высокой оценке подлежит деятельность председателя Совета Министров Хакасии Евгения Александровича Смирнова, первого председателя правительства республики Алексея Ивановича Лебедя. Особую благодарность хочу выразить Виктору Михайловичу Зимину за многолетнее плодотворное сотрудничество правительства и Верховного Совета Хакасии на благо жителей республики.

По словам Владимира Николаевича, на протяжении всех этих лет для всей России Хакасия служит примером стабильности в обществе, где все народы живут в мире и согласии. В своём выступлении он напомнил слова древнегреческого философа Платона: «Хорошее начало — половина дела».

— Я считаю, что это было достойное начало. Но это — всего лишь рубеж. И я уверен, что нельзя останавливаться, нужно двигаться вперёд. Сейчас у нас сформирована сплочённая команда единомышленников, состоящая из настоящих профессионалов своего дела, способных решать первостепенные и масштабные задачи, продвигать законодательные инициативы на федеральном уровне. Это подтверждает сухая статистика цифр. Нынешними депутатами принято 434 закона, что в шесть раз больше результатов первого созыва. Причём политические оппоненты, когда дело доходит до законотворчества, также становятся нашими союзниками, поскольку мы решаем общие задачи — улучшить жизнь населения, поднять республику на более высокий уровень развития. И здесь нет места политическим амбициям и политическим разногласиям. Мы выстроили со всеми фракциями конструктивный межпартийный диалог, который позволит нам и впредь сохранять общественную и политическую стабильность, сделать Хакасию процветающей, обеспечить достойную жизнь для всех жителей республики, — подытожил председатель Верховного Совета РХ.

О значимости проделанной депутатами работы говорил и глава республики Виктор Зимин:

— Весь путь развития Хакасии как самостоятельного субъекта Российской Федерации можно проследить по деятельности депутатского корпуса. Именно вы, уважаемые коллеги, формируете юридическую основу и закрепляете общественно значимые инициативы, принимая законы, которые имеют высшую юридическую силу на территории Хакасии. Запускаете в жизнь множество политических, экономических и социальных программ и проектов, касающихся каждого жителя республики. Дорогие друзья, от всей души желаю вам здоровья, благополучия, успехов в профессиональной деятельности. Впереди нас ждёт много интересной работы на благо нашей любимой Хакасии и великой России.

Много добрых слов было сказано в этот день в адрес и президента России Владимира Путина, и палат Федерального Собрания РФ — Государственной думы и Совета Федерации… Слова поздравлений прозвучали и от людей, чьи усилия помогают Хакасии на сибирском и федеральном уровнях. К поздравлениям главных лиц республики присоединились сенаторы Валентина Петренко и Евгений Серебренников, главный федеральный инспектор по Хакасии Виктор Чернышёв. В какой-то степени экскурсом в историю стали слова председателя Совета Министров Хакасии с 1992 года по 1997-й Евгения Смирнова, прокурора республики с 1992 года по 1999-й Александра Крутикова. Впрочем, повспоминать о днях минувших у народных избранников было время — по окончании сессии.

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