Жить, созидать

Нет земли — нет домов. Нет жилья — не будет молодёжи, готовой работать на благо малой родины.

Эти доводы главы Хакасии Виктора Зимина, по сути, определили судьбу программы о раздаче земельных участков под строительство молодым семьям, новоиспечённым специалистам и другим жителям республики, имеющим право на льготы. За прошедшие четыре года в Хакасии бесплатную землю получили около восьми тысяч человек, в том числе три с половиной тысячи — это молодёжь до 35 лет. Причём все льготники, проживающие в Усть-Абаканском и Алтайском районах, уже обрели свои наделы. «Излишки» переданы Абакану. В селе Солнечное горожанам предоставят 1500 участков, в Белом Яре — 280. Кстати, первые «переселенцы», готовые обустраиваться в Белом Яре, уже начали оформлять документы на землю. Люди счастливы!

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