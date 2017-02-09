Атомный кризис Франции: почему французы массово останавливают реакторы

На северо-западе Франции на АЭС "Фламанвиль" произошел взрыв. По предварительным данным, пострадали пять человек. Как утверждают представители власти, угрозы выброса радиоактивных веществ нет.



По информации издания Ouest France, взрыв прогремел около 10:00 по местному времени (12:00 мск) в машинном отделении электростанции. Как сообщил представитель префекта Оливье Мармион, в результате инцидента пять человек получили легкое отравление, но тяжелораненых нет. На месте работают экстренные службы.

По данным префектуры, угрозы утечки радиоактивных веществ нет, поэтому режим чрезвычайной ситуации не вводился. В целях предосторожности работа первого энергоблока приостановлена. После аварии на АЭС "Фукусима" в Японии многие страны начали сокращать атомную энергетику, и Франция оказалась в их числе. За последние годы 20 из 58 атомных реакторов в стране были закрыты.



Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) - орган, отвечающий за безопасность атомной энергетики, - заявляет, что необходимо тщательно обследовать все реакторы на предмет их безопасности. Во Франции все чаще звучат сомнения относительно безопасности такого источника энергии, а также относительно качества некоторых компонентов АЭС, произведенных как на территории Франции, так и в Японии, которая печально известна своими авариями и последующими радиоактивными утечками.



Основа электрогенерации во Франции

Сомнительные материалы и документация

Последствия ощущаются во всем мире

Безопасность под вопросом

Тестирование и кризис

АЭС французского поставщика электроэнергии EDF генерируют до 75% всего объема электроэнергии, необходимого Франции. АЭС размещены в 19 пунктах по всей стране. Так как в последнее время АЭС проходили проверки и закрывались, это привело к падению генерации до минимальных уровней с 1998 г. – всего 26,6 ТВт в сентябре, по данным оператора французских электросетей Reseau de transport d‘electricite.А так как все больше АЭС будет закрываться со временем, то прогнозируется, что EDF будет сокращать объем электроэнергии в 2017 г. до 390 ТВт- 400 ТВт. Для сравнения, в период с 2005 по 2015 гг. средний объем электричества в год составлял 417 ТВт. Несмотря на то что в 2009 г. он упал до 390 ТВт, за последнее десятилетие средний объем был выше 400 ТВт. А так как EDF прогнозирует сокращение генерации, это привело к росту цен в IV квартале 2016 г. и I квартале 2017 г. и на 2017 г. на €1,70/МВт, €1,65/МВт и €1,20/МВт соответственно. Чтобы компенсировать нехватку энергии, Франция наращивает использование угля и других горючих ископаемых, а также импорт электроэнергии.В основе атомного кризиса во Франции лежат две проблемы. Одна связана с содержанием углерода в стальных деталях, которые были произведены французской компанией AREVA SA, которая является мировым производителем атомных реакторов. Вторая проблема касается подделанных, фальсифицированных и неполных отчетах о контроле качества самих компонентов.Избыточный уровень углерода может сделать компоненты более хрупкими под высоким давлением. Изначально эта проблема была обнаружена как раз на АЭС "Фламанвиль" еще в 2014 г. Однако затем оказалось, что эта проблема существует во многих компонентах, которые планировалось использовать при строительстве других проектов.Были проведены проверки, в связи с чем АЭС были временно закрыты. В ходе проверок выявлены другие недочеты. В итоге в ходе проверки выяснилось, что с 2015 г. выпускались головки парогенераторов с повышенным содержанием углерода, что могло привести к пониженному качеству. Эти головки применялись на 18 реакторах.Трейдеры и аналитики энергетического рынка предупреждают, что Франции необходимо подготовиться к длительному периоду ремонта, принимая во внимание устаревшую атомную инфраструктуру и тот факт, что в ходе проверок обнаруживается все больше дефектов. В среднем реактор во Франции в настоящий момент старше 30 лет, а оборудование необходимо обновлять чаще.А ужесточение требований в области безопасности будет означать тот факт, что поставки компонентов будут задерживаться, особенно после того, как ASN ввела дополнительные проверки. Тем не менее Франция, равно как и Германия, еще до этих проблем начала задаваться вопросом о том, насколько безопасной является атомная энергетика, особенно после аварии на АЭС "Фукусима".С 2011 г., когда произошла катастрофа в Японии, некоторые представители власти высказывали идею о необходимость снизить зависимость от атомной энергетики до 50%. Однако многие консерваторы по-прежнему рассматривают атомную энергетику как ключевой фактор национальной политики в области защиты окружающей среды и экономики, так как Франция является лидером в атомной энергетике.Государственная компания EDF ведет строительство и обслуживание АЭС по всему миру. На сегодняшний день компания принимает участие в проектах в таких странах, как Китай, Финляндия, Бельгия и Великобритания. Логично предположить, что так как проблемные компоненты, произведенные компаниями Le Creusot и JCFC, использовались в проектах в других странах мира, аналогичные проблемы могут распространиться и за пределами Франции.Несмотря на выявленные проблемы с качеством компонентов, EDF продолжает настаивать на том, что нет никакого риска, так как уровень безопасности очень высокий. Тем не менее вопросы к качеству продукции Le Creusot, которая оказалась в центре проблемы, продолжают появляться.При более подробном изучении появляются новые проблемы, а число нарушений, обнаруженных в компонентах, растет. А ведь многие компоненты уже установлены на АЭС. При этом общее число нарушений за период проверок выросло с 33 до 83. Только на одной АЭС "Фламанвиль" количество нарушений выросло с 2 до 20 за время проверок.Шон Берни, специалист по атомной энергетике в Greenpeace Germany, отмечает: "Атомная промышленность во Франции в настоящий момент переживает кризис, причиной которого стали тесты на содержание углерода. При этом 11 реакторов были поставлены японскими компаниям, и впоследствии они были закрыты на время расследования регулятора".Эксперт отмечает, что подобные тесты не проводились в Японии, поэтому ни власти, ни люди, проживающие в непосредственной близости от реакторов, не знают о том, какую опасность представляют АЭС. Япония, по его словам, также может обязать компании провести аналогичное тестирование на АЭС. В первую очередь речь идет о реакторах "Сендай-2" и "Иката-3", которые являются единственными работающими в Японии.