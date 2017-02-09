Блокаду трассы на Донбассе устроили мародеры зэки и иностранцы

Оказывается, что блокаду ДНР/ЛНР устроили тыловые крысы, которые занимались мародерством в зоне АТО...

Оказались наши «херои» не пойми каким сбродом…

Начальник полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин, тот самый, под руководством которого вчера украинские силовики разгоняли «блокадников» Донбасса под руководством афериста Гришина – Семенченко, сделал запись в своем фейсбуке, где дал исчерпывающую характеристику участникам «блокады».

С учетом того, что после майдана на Украине записи чиновников в соцсетях приравниваются к официальном документом, можно сделать вывод о том, что Аброськин озвучил официальную позицию Киева:

«Мы проверили «добропорядочных граждан», которые 6 февраля 2017 осуществляли противозаконное блокирования автодороги «Бахмут-Константиновка». Из 28 человек: житель Николаевской области, который находился в розыске по ст.125 УК Украины; житель Соледара, который ранее привлекался к уголовной ответственности и еще двое ранее судимых граждан Украины. Также участвовали в противоправных действиях двое граждан Грузии и один гражданин Канады, который ничего не смог объяснить по поводу своего нахождения в месте блокирования, ни «за что стоит».

Кстати, география проживания этих граждан, «регулировщиков с дрынами и в балаклавах» — Ивано-Франковская, Крым, Запорожье, Харьковщина, Грузия, Канада и Россия. «Достойные» выступают, как говорится, за любой кипиш, кроме голодовки.

И не могу не согласиться с народным депутатом, бывшим командиром «Айдара» Сергеем Мельничуком: «Людей, которые действительно принимали участие в боевых действиях, сейчас на блокаде нет. Это люди, которые находились в тылу и занимались противоправными действиями во время АТО — они занимались мародерством».