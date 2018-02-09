Брутальный сын Сенчуковой и Рыбина поразил Интернет

09.02.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Брутальный сын Сенчуковой и Рыбина поразил Интернет
Поклонники звездной пары едва узнали их сына. Наталья Сенчукова опубликовала в микроблоге кадр с отдыха 18-летнего Василия. Фолловеры были удивлены тому, как вырос молодой человек.

Пару Виктория Рыбина и Натальи Сенчуковой по праву считают одной из самых крепких в российском шоу-бизнесе. Артисты живут в браке на протяжении 20 лет и воспитывают сына Василия, которому 12 февраля исполнится 19 лет. Молодой человек сейчас учится на режиссера во МГИКе. После успешного окончания семестра он проводит каникулы на морском побережье. Наталья опубликовала снимок наследника в микроблоге. На кадре запечатлено, как Василий сидит на песке и смотрит вдаль.

«Наш сын сейчас отдыхает после сессии в теплых странах. А мы вдвоем сидим и по нему скучаем», - призналась Сенчукова.

Поклонники пришли в восторг от подросшего Василия. Они восхитились его внешностью. «Ого, это ваш сын?! У такой молодой мамочки уже взрослый красавец! Как с обложки журнала фото», «Он в Голливуде не снимается? Его место там!», «Очень красивый парень, счастья и творческих успехов ему!», «Это тот маленький Вася?», «Вот это красавец вырос! Никогда бы не узнала. Круто иметь сына!» - писали фолловеры.

Наталья признавалась, что была удивлена характером сына – ей всегда казалось, что он послушный и мягкий. Ее поразили неожиданно открывшиеся лидерские качества. Молодой человек создал с приятелями музыкальную группу, где стал главным.

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