ЧП с самолетом Дональда Трампа произошло в небе над Флоридой

Американские власти разбираются в деталях инцидента, который произошел с «бортом №1». Об этом сообщает телеканал АВС. Как отмечается, в небе над Флоридой к самолету Дональда Трампа неожиданного близко подлетело другое воздушное судно.

ЧП случилось еще 3 февраля, когда президент США направлялся из Вашингтона в свою резиденцию Мар-а-Лаго на выходные.

По данным телеканала, воздушное судно, которое летело параллельно самолету американского лидера, должно было сохранять дистанцию – как минимум, три морские мили (около 5,5 километра).

По информации другого спикера АВС, экипажи двух бортов смогли «войти в визуальный контакт».

Как уверяет третий эксперт, все время полета экипажи самолетов были на постоянной связи с авиадиспетчером. Так что никакого риска столкновения не было.

Какой именно самолет слишком близко подлетел к «борту №1» и на какую дистанцию, ABC не называет.

Сейчас официальные лица расследуют причины инцидента.

Фото: David Bro / ZUMAPRESS / globallookpress