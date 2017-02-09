Демократы саботируют назначение администрации Трампа

Америка демократов против демократически избранного президента. Так республиканцы объясняют самую длинную в истории США задержку с утверждением состава новой администрации. Спустя три недели после инаугурации Конгресс одобрил меньше половины кандидатов. Трамп называет это позором для страны. И обещает жесткую битву всем, кто оспаривает и саботирует его решения — от судей Апелляционного суда до ведущих американских СМИ.

Во время похода на Капитолийский холм министру национальной безопасности США Джону Келли пришлось собой прикрыть Дональда Трампа. Покушались конгрессмены, конечно, не лично на президента. Атаковали его миграционные указы, что вызвали волну протеста по стране. Вину за некоторые сыроватые формулировки Джон Келли взял на себя.

"Вполне может оказаться, что кто-то может приехать сюда, чтобы причинить нам вред. — Но у вас нет доказательств этого. — Их нет, пока не рванёт. — Пока не что? — Пока они не взорвут что-нибудь или не убьют людей. До тех пор знать точно мы не будем".

Чтобы узнать о подозрительных гостях побольше посольства США могут даже обязать иностранных граждан, подающих на визы (прежде всего в тех же семи странах), предоставлять пароли от их аккаунтов в социальных сетях. Впрочем, пока это только идея.

Судам же, которые сейчас вступили с президентом США в открытое противостояние, по сути, отменяя его распоряжения, хватает и уже реализованных пунктов. Выступая перед шерифами, Трамп напомнил, что подобные указы не его изобретение. Также действовали и Обама и в свое время Буш. Американские же юристы заигрались в политику. Ну, или плохо учились.

"Вы можете, быть юристом или не быть юристом. Если вы хорошо учились в школе или плохо учились — вы все равно должны быть способны понять суть вопроса. И для меня просто невероятно, что все это судебное дело так затянулось", — заявил Дональд Трамп.

С помощью подручных предметов, а если не доходило, то и грубой силы объяснял журналистам смысл трамповских указов актер, перевоплотившийся в его пресс-секретаря в сатирической передаче SNL.

Как выяснилось, не устраивает Шон Спайсер не только Алека Болдуина, что играет в шоу роль Трампа, но и самого американского президента. Работой своего спикера сразу на двух должностях он не доволен и уже велел подыскать ему напарника на пост директора по коммуникациям Белого дома. Последней эту должность, кстати, занимала небезызвестная Джен Псаки.

У ее бывшего шефа тем временем, продолжаются долгие каникулы. Обама гостит у британского миллиардера Ричарда Брэнсона на его личном острове Москито посреди Карибского моря. Оба даже заключили пари. Брэнсон предложил, что если Обама научится кайтсерфингу, то он сам освоит доску с подводным крылом. Обама научился и спор выиграл.

В соцсетях, его, подчеркнуто веселого, уже сравнили с мужем после развода, который постит в Интернет чересчур оптимистичные фото, пытаясь доказать бывшей, что теперь-то у него все хорошо.

Видеть жену Обамы Мишель в качестве следующего главы Белого дома хотят пользователи Facebook. Уже полтора миллиона призвали ее баллотироваться через четыре года. Свои амбиции плохо скрывает Хиллари Клинтон, да и имя Иванки Трамп тоже звучит. Правда, с прицелом на 2024-й. Сторонники же Трампа рассчитывают на два срока своего президента.