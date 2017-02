Дружок Ротшильда Дерипаска не платит налоги в России но вкладывается в Украину

Если вкратце - российская гламурная глянцевая поганка открывается на Украине, руководство публично заявляет, что ни копейки денег в Россию в виде налогов не поступит, при этом выясняется, что в России задолженность по налогам исчисляется десятками миллионов рублей. Принадлежит вся эта хитрая контора, разумеется, олигарху, тоже российскому, фамилию вы легко узнаете.

"Молодые и счастливые": крайний слева Натаниэль Ротшильд, жмёт ручку Олег Дерипаска на зависть Абрамовичу, Авену и Фридману

8 февраля 2017: Основатель Look At Media Алексей Аметов заверил украинских медийщиков, что деньги, заработанные международными франшизами LaM, не будут поступать в Россию и, соответственно, в российский бюджет. Московское онлайн-издание The Village, входящее в LaM, анонсировало открытие франшиз для Украины, Белоруссии и Казахстана 7 февраля. «Владельцем всех брендов является кипрская компания. Она занимается международными франшизами», — объяснил украинцам Аметов. Накануне основатель заверил: «Что касается монетизации, то LaM будет получать процент от оборота франшизы».



19 января 2017: Инспекция федеральной налоговой службы (ИФНС) в рамках дела о банкротстве компании ООО «Лэм раша» заявила требования к должнику на сумму 59,6 млн руб., говорится в определении о принятии заявления об установлении размера требований кредиторов, опубликованных в картотеке арбитражных дел.



Основатель Look At Media Алексей Аметов не смог оперативно объяснить «Ведомостям», откуда у компании такая задолженность перед налоговыми структурами. LAM создан в 2007 г. на базе блога об уличной моде для хипстеров Look At Me. Также в ИД входят портал для современных мужчин Furfur, интернет-газета о жизни города The Village, сайт для девушек Wonderzine. По данным «СПАРК-Интерфакса», в 2013 г. выручка «Лэм раша» составила 33,67 млн руб., убыток – 21,4 млн руб. Более поздних данных о финансовых результатах компании нет. В конце 2016 г. в отношении компании была начала процедура банкротства.



В 2015 г. менеджмент LAM признавал, что у компании есть проблемы с выплатами гонораров внештатным авторам, фотографам и иллюстраторам. В том же году ФНС дважды обращалась в суд с иском о банкротстве компании «Лэм раша». Причиной была задержка налоговых выплат на сумму в 5,4 млн руб. и 6,9 млн руб. Суд дважды вставал на сторону компании, так как в результате компания выплачивала задолженности. В конце 2015 г. The Village сообщила о приостановке проекта издания Look At Me. В начале 2016 г. лицензии и права на управления брендами Furfur, The Village, Wonderzine и Look at me были переданы совместному предприятию основателей Look At Media (LAM) и издательского дома Forward Media Group, которое принадлежит жене Олега Дерипаски Полине. По данным «СПАРК-Интерфакса», она единственный владелец ИД «Форвард медиа групп». ИД издает также журналы журналы Hello, «Кроха и я» и «Интерьеры».



У семейства долларового миллиардера, видимо, денег на выплату даже мизерных налогов в России нет. Бедствуют бедолаги, последнего лобстера догрызают и филиалы на Украине открывают, чтобы копеечку срубить.