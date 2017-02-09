Авиация Воздушно-космических сил России приняла участие в проверке противовоздушной обороны в Московском регионе. Об этом говорится в сообщении Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России, поступившем в RT.

Киевской Хунте: Истребители и бомбардировщики ВКС РФ проверили систему ПВО