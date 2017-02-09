Авиация Воздушно-космических сил России приняла участие в проверке противовоздушной обороны в Московском регионе. Об этом говорится в сообщении Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России, поступившем в RT.
Киевской Хунте: Истребители и бомбардировщики ВКС РФ проверили систему ПВО
«В воздух были подняты около 20 разнотипных самолётов, включая истребители Су-27 и МиГ-29, бомбардировщики Су-34, учебно-боевые Як-130, транспортные Ан-26, Ан-12, вертолёты Ми-8, Ка-52, которые для подразделений ПВО являлись контрольными целями и действовали с разных направлений», — сообщает ведомство.
Отмечается, что самолёты дальней авиации Ту-160 и Ту-22М3 выполнили полёты на максимальной скорости на максимальном удалении от зон обнаружения.
Киевской Хунте: Истребители и бомбардировщики ВКС РФ проверили систему ПВО
Полёты авиации осуществлялись круглосуточно и фиксировались наземными и воздушными средствами контроля.
Ранее стало известно, что в российской армии
началась внезапная проверка Воздушно-космических сил по решению Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами.
Также
сообщалось, что подразделения противовоздушной обороны Воздушно-космических сил, обороняющие Москву, приведены в высшую степень боеготовности.