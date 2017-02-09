Крымские татары ООН: просим признать Крым частью России

Крымско-татарская общественная организация "Къырым" призвала Генеральную Ассамблею ООН и европейский парламент признать провозглашение независимости Республики Крым и присоединения к России.В обращении организация призвала "осудить проводимую политику экономической, торговой и финансовой блокады в отношении России, Республики Крым и города Севастополь", а также снять антироссийские "политические и экономические санкции".
Документ подписал глава движения и вице-спикер крымского парламента Ремзи Ильясов.
Отмечается, что обращение было принято на пятом съезде движения в декабря 2016 года в Симферополе. Документ передала в ООН российская делегация.
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