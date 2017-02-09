МИД Германии назвал «в высшей степени неподобающим» поступок депутата Украины

Министерство иностранных дел Германии выступило с осуждением поступка депутата Верховной рады Украины Алексея Гончаренко, который разрисовал фрагмент Берлинской стены, установленный возле немецкого посольства, передает РИА Новости.

Представитель МИД Мартин Шефер заявил, что Гончаренко поступил "в высшей степени неподобающе". По его словам, это непозволительно даже в качестве политической акции.

"Мы очень, очень сожалеем, что украинский депутат сегодня на территории немецкого посольства разрисовал исторический фрагмент Берлинской стены. Мы твердо убеждены, что, даже если это было реакцией на высказывание немецкого посла, это поведение в высшей степени неподобающее", - сказал он.

Шефер напомнил, что дипломатическим отношениям Германии и Украины исполнилось 25 лет, и в данный момент официальный Берлин оказывает "абсолютно беспрецедентную поддержку" реформам украинского президента Петра Порошенко в сфере экономии, общества и бюрократии.

Как сообщал Ruposters, 8 февраля депутат от "Блока Петра Порошенко" Алексей Гончаренко написал "NEIN" ("Нет") на фрагменте стены. По словам парламентария, это "символическая акция протеста", посвященная "прокремлевским" высказываниям посла Эрнста Райхеля.