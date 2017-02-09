Мнение белоруса на последние события

09.02.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

Мнение белоруса на последние события

Мне вчера мой знакомый из РБ высказал такую точку зрения на последние события. (Передаю своими словами)

1. Прессуха президента не была запланирована заранее. Ее появление, очень длительный формат и особо скандальный характер не случайно совпали с обострением в Донбассе.

Лукашенко, прекрасно понимая в каком трудном положении находится правительство России, при котором поле для маневра сузилось до лезвия бритвы (вступать в военные столкновения с Украиной чревато огромным рисками и непредсказуемыми последствиями, не защитить дончан военными средствами и вовсе означает поражение без боя), выбрал наиболее уязвимый момент для нанесения удара в спину Путину. Действовал по согласованию с Порошенко, который обострял конфликт, чтобы сорвать возможное налаживание контактов России с Западом. Луй тоже заинтересован, чтобы Россия втянулась в конфликт, и тогда Путину можно будет выкручивать руки, заручившись поддержкой всего мирового сообщества.
Действовал в общем-то в обычной своей манере подлости и паскудства.
И то правда - вся риторика Луки на конференции сводилась к выражению, якобы, недоумения и озабоченности непредсказуемым, непродуманным, агрессивным поведением Москвы в отношении ни в чем не виноватого и верного союзника. Типа показать Западу, что Лукашенко больше не в состоянии сдерживать "утратившего связь с реальностью" (с-Меркель) Путина.

2. Мой знакомый считает, что Путин "очень крепко навалял" паскуднику по телефону. Об этом свидетельствует поведение Луя в Костроме, где он пресмыкался перед губернатором "как щенок бездомный". Особенно впечатлили слова Л. "в каждой белорусской семье живет безмерная любовь к России" и аналогичный словесный понос.

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