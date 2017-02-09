Многоглазый «Аргус»: как вскрыть танки врага и отбиться от лазерной атаки

Представители Рубцовского филиала АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» стали лауреатами премии правительства России в области науки и техники за создание и освоение промышленного производства подвижного разведывательного пункта ПРП-4А «Аргус». О том, что это за техника и почему ее называют «всевидящим оком артиллерии», читайте в материале «Звезды».

Чем быстрее определить координаты врага, тем быстрее по нему отработает артиллерия. Именно поэтому так важно оперативно обнаружить и идентифицировать на поле боя замаскированные цели, определить их координаты, в автоматическом режиме сформировать целеуказания и команды «богам войны» – артиллеристам.

В связи с этим особое значение приобретают мобильные защищенные средства разведки, обеспечивающие обнаружение целей и оперативную обработку данных о них. Эти данные передаются вышестоящим звеньям управления наземными артиллерийскими формированиями.

Подвижный разведывательный пункт (ПРП) является средством разведки переднего края. В этой зоне объекты противника (цели), как правило, хорошо укрыты, замаскированы и малоподвижны, поэтому ПРП оснащается разнообразной разведывательной аппаратурой, позволяющей перекрыть весь возможный спектр демаскирующих признаков.

Артиллерийская разведка как требование времени

С началом поступления на вооружение Советской армии самоходных артиллерийских систем, в конце 60-х прошлого столетия, в КБ Челябинского тракторного завода были разработаны подвижные разведывательные пункты, оснащенные средствами разведки, отвечающими требованиям того времени. Появление новых самоходных и буксируемых артиллерийских систем потребовало создания новых средств разведки и управления артиллерийским огнем. С середины 80-х годов на Рубцовском машиностроительном заводе (в настоящее время Рубцовский филиал АО «НПК «Уралвагонзавод») началось серийное производство ПРП-4, разработанного на базе боевой машины пехоты БМП-1. В конце 80-х ПРП-4 был модернизирован, и модернизированный вариант был принят на вооружение в 1988 году под наименованием ПРП-4М «Дейтерий».

Очередная попытка усовершенствования средств артиллерийской разведки была предпринята уже в России в конце первой декады XXI века. Усовершенствованный вариант передового разведывательного пункта под наименованием ПРП-4А «Аргус» (Аргус в древнегреческой мифологии – многоглазый великан) был принят на вооружение в 2008 году.

Он оснащен самым современным разведывательным оборудованием и предназначен для разведки одиночных и групповых, неподвижных и движущихся, открытых и замаскированных целей типа «танк», обслуживания стрельбы обычными боеприпасами и привязки огневых позиций артиллерии в любое время года и суток.

Что под силу «Аргусу»?

Подвижный разведывательный пункт ПРП-4А «Аргус» представляет собой разведывательную гусеничную машину, оснащенную вооружением, оптическими, электронно-оптическими и радиолокационными средствами ведения разведки, системой топопривязки и навигации (СТПН), средствами связи и передачи информации, комплексом средств автоматизации с двумя автоматизированными рабочими местами (АРМ) и комплектом аппаратуры для организации выносного наблюдательного пункта.

Базовой машиной, шасси которой использовано для создания ПРП-4А, является боевая машина пехоты БМП-1, что обеспечивает ПРП-4А необходимую защищенность, высокую маневренность и скорость передвижения, хорошую проходимость и возможность преодоления водных преград.

Расчет ПРП-4А состоит из четырех человек: командира, оператора-разведчика, топогеодезиста-радиотелефониста, механика-водителя. В башне машины предусмотрено одно дополнительное рабочее место, оборудованное сиденьем и столиком.

Для выполнения задач разведки ПРП-4А оснащен средствами разведки и системой топопривязки и навигации. Наблюдение за местностью с рабочих мест расчета осуществляется через призменные приборы наблюдения. Для обнаружения, опознавания и измерения дальности и углов до целей, а также для выдачи информации о целях в комплекс средств автоматизации 1В828 в любое время суток и года, в том числе при отсутствии оптической видимости (в тумане, при задымлении или запылении атмосферы), машина оснащена комплексом приборов разведки, в состав которого включены:

– перископический лазерный дальномер 1Д14-1;

– радиолокационная станция 1Л120-1;

– активно-импульсный прибор разведки 1ПН125;

– тепловизионный прибор наблюдения 1ПН126.

Изображение местности и объектов, сформированное приборами 1ПН125 и 1ПН126, выводится на видеосмотровые устройства командира и оператора-разведчика.

Система топопривязки и навигации (СТПН) обеспечивает автоматическое определение и выдачу на планшет-пульт и в комплекс средств автоматизации 1В828 координат (Х,Y) и высоты (Н) местоположения ПРП-4А (с отображением местоположения на топографической карте), исходного и текущего дирекционных углов его продольной оси, углов продольного и поперечного наклонов ПРП-4А, курсового угла машины.

С помощью комплекса средств автоматизации 1В828 осуществляется автоматизированная обработка разведывательных данных и подготовка их к передаче по техническим средствам связи. Он включает в себя два взаимозаменяемых унифицированных автоматизированных рабочих места командира и разведчика-оператора. В состав каждого из АРМ включены блоки обработки видеоизображений и управления, видеосмотровые устройства, многофункциональные видеомониторы, клавиатуры и графические манипуляторы.

Информация в автоматизированном режиме передается командирам и штабам в форме кодограмм или речевыми сообщениями по открытым и засекреченным каналам связи, образованным радиостанциями коротковолнового и ультракоротковолнового диапазона, работающими совместно с аппаратурой засекречивания телефонной, телеграфной связи и передачи данных.

Вооружение ПРП-4А включает в себя 7,62-миллиметровый пулемет ПКТМ c боекомплектом 1000 патронов. В машине предусмотрены укладки для четырех автоматов АК-74, десяти гранат Ф-1, сигнального пистолета, 20 патронов к сигнальному пистолету и трех гранатометов РПГ-26.

Для маскировки ПРП-4А оборудован термодымовой аппаратурой, комплектом средств маскировки, системой оптико-электронного подавления. Эта система обнаруживает лазерное облучение машины и маскирует ее путем постановки аэрозольной завесы в автоматическом или ручном режимах.

Кроме стационарно установленных приборов, ПРП-4А «Аргус» также оснащен комплектом переносной аппаратуры, обеспечивающей организацию наблюдательного пункта вне машины для ведения разведки местности и целей в дневных и ночных условиях. Позиция для организации наблюдательного пункта выбирается на удалении до шести километров от ПРП-4А.

В состав комплекта переносной аппаратуры ПРП-4А входят лазерный бинокль-дальномер 1Д18, бинокль Б10х42, бинокль БН-3, индивидуальная навигационная аппаратура «Бриз-КМ-И», радиостанция Р-168-5УН-2, телефонный аппарат ТА-88, катушка с телефонным кабелем длиной 500 метров (две штуки), перископическая артиллерийская буссоль ПАБ-2АМ.

В состав средств жизнеобеспечения расчета ПРП-4А входят противопожарное оборудование, система защиты от оружия массового поражения, система отопления и вентиляции воздуха.

Компоновка машины, системы жизнеобеспечения, встроенный дизельный агрегат автономного электропитания позволяют экипажу выполнять задачи в течение длительного времени.

Автор: Виктор Сергеев

Фото: uvzrmz.ru, Виктор Сергеев