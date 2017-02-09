Немецкая разведка бессильна – Москва так и не ответит за взлом бундестага, ZDF

Найти неопровержимые доказательства причастности России к кибератакам на европейские парламенты никогда не удастся, признал в интервью телеканалу ZDF директор Федерального ведомства по защите Конституции ФРГ Ханс-Георг Маасен. Глава немецкой контрразведки, однако, продолжает настаивать на том, что серверы бундестага взломали именно по указке Москвы.

Совместно с Федеральной разведывательной службой Германии вы провели расследование и представили доклад, которому в последствии присвоили гриф секретности. В нём, однако, не содержится неопровержимых доказательств причастности Российской Федерации к таким операциям, как, например, кибератаки на немецкий бундестаг, шпионаж за депутатом Марилуизой Бек и прочее. Действительно ли нет явных, неопровержимых доказательств того, что за некоторыми из этих операций стоят Россия и российские спецслужбы?

ХАНС-ГЕОРГ МААСЕН, глава Федерального ведомства по защите Конституции ФРГ: В тех случаях, которые вы имели в виду, речь шла о кибератаках. Столь привлекательными для иностранных держав их делает то, что найти неопровержимые доказательства никогда не удастся. Ведь всегда можно пустить по ложному следу и проводить операции под чужим флагом. В таких случаях всегда могут возникнуть сомнения, даже если вероятность ошибки мизерная. В таких случаях никогда не получится доказать в суде, кто именно стоял за кибератаками.

Что касается кибератак на немецкий бундестаг или парламенты наших партнёров — Италии и Австрии, то мы и наши иностранные партнёры пришли к общему выводу, что за ними, очевидно, стояла Россия. Мы связываем это с актуальной политической ситуацией в Европе и с санкционным режимом против Российской Федерации. Можно сказать, что из-за ухудшившихся отношений с Европой Россия прибегает к подобным средствам для того, чтобы оказать влияние на нашу политику.

Дата выхода в эфир 08 февраля 2017 года.