Николай Булакин стал 11 среди глав столиц субъектов СФО

09.02.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

ТОП составлен по итогам января 2017. Мэр Абакана пока так и не попал в десятку медиарейтинга.

Независимая российская исследовательская компания в области СМИ представила рейтинг глав столиц регионов в СФО. Составлен он по итогам января 2017 года. Специалист проанализировали различные источники средств массовой информации и сделали вывод, каких руководителей упоминали часто и в положительном контексте, а каких редко и, возможно, в отрицательных темах. В итоге места распределились так:

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