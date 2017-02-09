ОАК и «Ил» подписали контракт по созданию пассажирского Ил-96-400М

09.02.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина заключили контракт на проведение опытно-конструкторских работ по созданию пассажирского лайнера Ил-96-400М, в 2019 году будет создан опытный экземпляр самолета.

В пресс-службе ОАК сообщают, что опытный экземпляр впервые поднимется в небо для проведения испытаний в 2019 году. Также в программе предусмотрена организация серийного производства и внедрение системы господдержки продаж самолетов лизинговыми компаниями. Также будет разработана система последующего обслуживания самолетов, передает RNS.

Самолет Ил-96-400М – дальнейшее развитие самолета Ил-96-300, в котором используется удлиненный на 9,65 метра фюзеляж, более мощные двигатели ПС-90А1. На борту смогут находиться до 390 пассажиров. Серийное производство самолета развернут в Воронеже.

Сейчас уже производятся самолеты Ил-96-400, в августе 2016 года один из таких лайнеров был передан Минобороны.

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