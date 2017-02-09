Опасные свалки в Подмосковье: откуда они берутся и как с ними будут бороться

Наследие мусорных королей Подмосковья придется разгребать семи операторам. Компании выберут по конкурсу, который будет объявлен уже в марте. Таким образом в Московской области надеются побороть нелегальные свалки и тех, кто на этом зарабатывает. О том, как подделывают документы, маскируют опасные отходы и отравляют жизнь всем вокруг — в репортаже телеканала "Москва 24".

Незаконную свалку строительных отходов в округе Мытищи обнаружили несколько дней назад. Тяжелую технику тогда арестовали, возбудили дело и занялись подсчетом ущерба. Казалось, вопрос закрыт. Но это видео снято уже после оформления всех протоколов: грузовики и бульдозер хоть и другие, но по-прежнему в деле, а журналистам во избежание проблем рекомендуют убраться и перестать, наконец, снимать.

- Камеру уберите, а то телефон переломаю на части!

Официальных полигонов в Подмосковье всего 20. На каждый из них, по словам экологов, приходится по несколько незаконных. Клинский район. Только за сутки в этот карьер сгрузили тонны твердых коммунальных отходов, хотя лицензированная площадка для утилизации совсем недалеко. Но все решает цена.

"На таком хаотичном рынке машина стоит от 1 000 до 3 500 рублей. А чтобы официально заехать на карьер, цена варьируется от 5 000 до 8 000 рублей за машину", — рассказывает Лилия Белова, общественный инспектор-эколог.

Областным инспекторам Министерства экологии удалось застать на месте преступления бульдозериста и водителя. Однако, по их словам, техника была в аренде, а сегодня ее приехали лишь забрать.

- Это самовольно товарищи какие-то приехали, завели его.

- То есть вашу технику кто-то завел?

- Люди какие-то посторонние приехали и запустили.

Незаконных свалок в Подмосковье не просто много. Проблема, по словам экологов, приобрела катастрофический масштаб. О чем говорить, если в ситуацию в ноябре 2016 года пришлось вмешаться лично Владимиру Путину. В итоге 30 незаконных полигонов уже закрыты. Но это большие. Сколько маленьких, не берется сказать никто.

Схема появления таких незаконных свалок стандартна. Сначала появляются так называемые бизнесмены, которые выкапывают карьер и начинают добывать песок. После того, как ресурс выработан, появляются другие бизнесмены и начинают свозить сюда бытовые отходы с соседних районов.

Одна незаконная свалка в день может приносить до нескольких миллионов рублей. Причем не только ее владельцам, но и тем, кто мусор везет. Даже официально. Самая простая схема — подделать документы и вместо строительного мусора пятого класса опасности привезти бытовые отходы и пластик четвертого класса опасности.

"Засыпают этот мусор и указывают, что это пятый класс опасности – то есть неопасный. А на самом деле это опасные отходы. Через грунтовые воды может попасть всякая гадость в водоснабжение, и может быть отравление населения", — объясняет Валерий Волошин, председатель Совета общероссийской общественной организации по защите окружающей среды "Общественный экологический контроль России".

"Сумма, которая сегодня крутится в теневом рынке московского региона, составляет от 5 до 8 миллиардов рублей ежегодно", — говорит Александр Коган, министр экологии и природопользования Московской области.

Этот карьер по документам должен засыпаться только строительным мусором. Но, по словам местных жителей, бетон и кирпич так не пахнут!

"От этой свалки бегут крысы. Весной вонь будет стоять невозможная", — жалуется Надежда Самохвалова.

На подъезде к центральному входу постоянно дежурят "маяки", которые следят, чтобы не ездили чужие, подозрительные автомобили. Поэтому пробираться приходится через лес, точнее, через кладбище.

По ночам на полигон выстраивается целая очередь. Номера мусоровозов сплошь московские. Сверху какие-то пакеты, что под ними, не знают даже водители. Случаев, когда на бытовых свалках находили отходы самого высокого, первого класса опасности, предостаточно.

"Это люминесцентные светильники, которые содержат ртуть. Вы представляете, какой вред ртуть приносит человеку и окружающей среде?" – говорит Константин Елисеев, исполняющий обязанности начальника департамента Росприроднадзора по Центральному федеральному округу.

Как узнать, что и когда было захоронено на этой свалке? Только за год, по словам местных жителей, гора мусора выросла в два раза и перекрыла лес. Нарушение налицо.

"Очень сильный запах. Все закрываем, включаем кондиционер. Невыносимо. Отвратительно. Люди у нас борются, но ничего не получается. Есть желание пойти перегородить дорогу", — возмущается Валерий Харламов, житель села Царево.

Рекультивация отработавших свое полигонов, строительство перерабатывающих заводов, только этими мерами, по словам властей, проблему свалок не решить. Главное — отрезать криминал от мусорного бизнеса.

"Задача — выстроить систему, когда каждый килограмм отходов будет контролироваться через ГЛОНАС, через электронную систему. Мы однозначно построим такую систему в течение двух лет. Пока будем бороться вместе с вами", — обещает Александр Коган, министр экологии и природопользования Московской области.

Пока ручной режим, по словам экологов, дал лишь один результат: владельцы незаконных свалок стали лучше маскироваться. Как в лесу, так и среди документов.