Высокий уровень холестерина в крови человека является опасным для его здоровья состоянием. Такая ситуация провоцирует развитие сердечно-сосудистых заболеваний и закупорку сосудов.

Ученые выяснили, что существует ряд продуктов, с помощью которых можно существенно снизить уровень холестерина. В частности, к таким продуктам относится пажитник. Эта травянистая культура содержит значительное количество клетчатки, которая противостоит процессу всасывания холестерина в кровь. Пажитник может снизить уровень холестерина на 15-33%.

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