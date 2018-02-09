Пенсиям россиян пообещали рост на 30 процентов

В России в последнее время фиксируется планомерный рост уровня материального благосостояния пенсионеров. По-крайней мере такой вывод сам собой напрашивается после официальных комментариев властей. На практике же ситуация несколько иная.

Эксперты, которые самым внимательным образом проанализировали текущее положение дел в пенсионной системе РФ, пришли к выводу, что в ближайшие годы пенсионные выплаты граждан ожидает значительный рост. Правда, нужно сразу же сделать оговорку, что специалисты выдвинули поправку, что их ожидания будут реализованы на практике только при условии отсутствия форс-мажорных обстоятельств.

Из прогнозов аналитиков следует, что приблизительно к 2030 году пенсионеры в нашей стране будут получать пенсии, которые окажутся выше нынешних сразу на 30 процентов. Однако в этой связи вполне логичным оказывается вопрос об уровне инфляции к тому времени. По этому поводу эксперты предпочитают особенно не распространяться.

Некоторые из аналитиков объясняют, что в ближайшие годы индексация пенсий будет опережать инфляцию. На практике это приведет к заметному улучшению материального положения пенсионеров.

Впрочем, если посмотреть на отзывы конкретных пенсионеров, то картина представляется не такой уж и радостной. Дело в том, что от граждан все чаще поступают жалобы относительно того, что их доходы снижаются. Вместе с этим людям не нравится, что власти соглашаются на сокращение социальных расходов.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







