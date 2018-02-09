Пенсиям россиян пообещали рост на 30 процентов

09.02.2018 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

В России в последнее время фиксируется планомерный рост уровня материального благосостояния пенсионеров. По-крайней мере такой вывод сам собой напрашивается после официальных комментариев властей. На практике же ситуация несколько иная.

Пенсиям россиян пообещали рост на 30 процентов

Эксперты, которые самым внимательным образом проанализировали текущее положение дел в пенсионной системе РФ, пришли к выводу, что в ближайшие годы пенсионные выплаты граждан ожидает значительный рост. Правда, нужно сразу же сделать оговорку, что специалисты выдвинули поправку, что их ожидания будут реализованы на практике только при условии отсутствия форс-мажорных обстоятельств.

Из прогнозов аналитиков следует, что приблизительно к 2030 году пенсионеры в нашей стране будут получать пенсии, которые окажутся выше нынешних сразу на 30 процентов. Однако в этой связи вполне логичным оказывается вопрос об уровне инфляции к тому времени. По этому поводу эксперты предпочитают особенно не распространяться.

Некоторые из аналитиков объясняют, что в ближайшие годы индексация пенсий будет опережать инфляцию. На практике это приведет к заметному улучшению материального положения пенсионеров.

Впрочем, если посмотреть на отзывы конкретных пенсионеров, то картина представляется не такой уж и радостной. Дело в том, что от граждан все чаще поступают жалобы относительно того, что их доходы снижаются. Вместе с этим людям не нравится, что власти соглашаются на сокращение социальных расходов.

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