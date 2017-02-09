Пожарным Саяногорска удалось отвоевать у огня крышу частного жилого дома

09.02.2017 Автор: Рубрика: Происшествия Отзывов нет »
За прошедшие сутки в Саяногорске зарегистрирован один пожар. Он чуть не уничтожил крышу частного жилого дома. Огнеборцев вовремя вызвали на место, поэтому удалось предотвратить большой ущерб.
Сообщение о возгорании частного дома поступило на пульт пожарной охраны в 3 часа дня. Когда огнеборцы прибыли на место, то обнаружили что из под крыши идет дым. Горели потолочное перекрытие и обрешетка крыши на площади 3 квадратных метра. Хозяин в это время находился на месте. За 4 минуты пожарные потушили пламя, а еще через 12 минут полностью ликвидировали последствия пожара. По предварительным данным возгорание произошло по причине нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. С начала года в Хакасии зарегистрировано уже 95 пожаров, 6 из них произошло в Саяногорске.

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