Рудник в Абазе постепенно выходит на новые горизонты

09.02.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Об этом главе Хакасии Виктору Зимину доложил руководитель ООО «Абазинский рудник» Александр Жуков во время рабочей встречи.

По словам Жукова, сейчас добыча и отгрузка руды ведется по плану, параллельно осваивается следующий горизонт, на который планируется перейти во второй половине текущего года. Виктор Зимин намерен посетить градообразующее предприятие в первой половине марта и лично оценить работу рудника, встретиться с людьми.

Кроме того, глава Хакасии побывает в Вершине Теи. Виктор Зимин заявил, что в посёлке нужно сохранить фабрику, которая вполне может стать частью промышленного производства строительных материалов. В населённом пункте есть необходимая инфраструктура для производства, включая железнодорожную ветку.

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