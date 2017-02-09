Руководители госучреждений Хакасии обнародуют свою зарплату

В госкомзанятости Хакасии обсудили изменения в закон «Об оплате труда работников республиканских государственных учреждений».

В обсуждении приняли участие представители госкомзанятости, минфина, минэкономики, аппарата правительства Хакасии. С 1 января 2017 года вступили в силу изменения в Трудовой кодекс РФ, которые устанавливают соотношение зарплаты начальника и работников региональных государственных учреждений. В отношении руководителей федеральных государственных учреждений предельный уровень соотношения между среднемесячной заработной платы руководителя, его заместителя, главного бухгалтера и среднемесячной заработной платой работников установлен один к восьми, а в Хакасии – один к четырём. То есть зарплата руководителей республиканских государственных учреждений не может превышать зарплату работников более чем в четыре раза, пояснили в госкомзанятости Хакасии. Для обеспечения публичности информации о зарплатах начальников рабочая группа решила, что сведения об их средней заработной плате за предшествующий год будут размещаться ежегодно до 15 мая на сайтах учредителей бюджетных организаций республики.

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