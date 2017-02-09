Сирия: Турция вклинилась в Эль-Баб. Курды отжимают деревни

09.02.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
Сирия: Турция вклинилась в Эль-Баб. Курды отжимают деревни
 
Так называемые Сирийские Демократические Силы (СДС) при поддержке коалиции во главе с США отбили у ИГИЛ деревни Абу Далла, Лубайдан и Абу Сусан на северо-востоке пригорода самопровозглашенной столицы группировки террористов – города Ракки. В настоящий момент бои идут в населенном пункте Муайзила.

Во вторник коалиция во главе с США выпустила сообщение, в котором заявили о том, что ее самолеты уничтожили в районе Пальмиры 17 единиц тяжелой боевой техники, 11 автомобилей, 4 самосвала, 3 фронтальных погрузчика, 3 автомобиля со взрывчаткой и 2 танка. В то же время, сообщается о том, что в провинции Ракка авиация коалиции во главе с США уничтожила 3 туннеля, завод по производству оружия, 1 единицу техники, автомобиль со взрывчаткой и нефтяную вышку.

После череды неудач в городе Бзаа турецкие силы поменяли военную стратегию в районе Эль-Баба и теперь атакуют отряды ИГИЛ в западных пригородах оплота ИГИЛ в провинции Алеппо. Турецкая армия и коалиция протурецких группировок боевиков, воюющих под вывеской ССА, установили контроль над круговой развязкой Далиль, госпиталем Эль-Баб, Шейх Аквил и молодежным комплексом. Если они смогут удержать данную территорию, то они возьмут под контроль над значительной частью города.

Помимо успехов протурецких сил возле Эль-Баба, правительственные силы заняли высоту Хавварт Джаббул – важнуб точку, которая позволяет контролировать дорогу возле озера Джаббул. Это означает то, что сирийская армия собирается провести наступление южнее авиабазы Квейрис.

Сирийская армия провела очередную попытку воссоединить территорию аэропорта с оставшимся котлом, который удерживает правительство в городе Дейр-эз-Зор, однако, не смогла достичь успеха. Особенно тяжелые бои прошли в районе кладбища.
 

Еще из этой рубрики:

Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи:
 
Статья прочитана 29 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
83, за 0,314