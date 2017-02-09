Сирия: Турция вклинилась в Эль-Баб. Курды отжимают деревни

Так называемые Сирийские Демократические Силы (СДС) при поддержке коалиции во главе с США отбили у ИГИЛ деревни Абу Далла, Лубайдан и Абу Сусан на северо-востоке пригорода самопровозглашенной столицы группировки террористов – города Ракки. В настоящий момент бои идут в населенном пункте Муайзила.



Во вторник коалиция во главе с США выпустила сообщение, в котором заявили о том, что ее самолеты уничтожили в районе Пальмиры 17 единиц тяжелой боевой техники, 11 автомобилей, 4 самосвала, 3 фронтальных погрузчика, 3 автомобиля со взрывчаткой и 2 танка. В то же время, сообщается о том, что в провинции Ракка авиация коалиции во главе с США уничтожила 3 туннеля, завод по производству оружия, 1 единицу техники, автомобиль со взрывчаткой и нефтяную вышку.



После череды неудач в городе Бзаа турецкие силы поменяли военную стратегию в районе Эль-Баба и теперь атакуют отряды ИГИЛ в западных пригородах оплота ИГИЛ в провинции Алеппо. Турецкая армия и коалиция протурецких группировок боевиков, воюющих под вывеской ССА, установили контроль над круговой развязкой Далиль, госпиталем Эль-Баб, Шейх Аквил и молодежным комплексом. Если они смогут удержать данную территорию, то они возьмут под контроль над значительной частью города.



Помимо успехов протурецких сил возле Эль-Баба, правительственные силы заняли высоту Хавварт Джаббул – важнуб точку, которая позволяет контролировать дорогу возле озера Джаббул. Это означает то, что сирийская армия собирается провести наступление южнее авиабазы Квейрис.



Сирийская армия провела очередную попытку воссоединить территорию аэропорта с оставшимся котлом, который удерживает правительство в городе Дейр-эз-Зор, однако, не смогла достичь успеха. Особенно тяжелые бои прошли в районе кладбища.

