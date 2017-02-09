Суд Черногорска признал сайт про изготовление бомб запрещённым

Подозрительную информацию в Интернете обнаружила городская прокуратура.

Надзорники провели мониторинг глобальной сети в рамках мероприятий по противодействию экстремистской и террористической деятельности. Выяснилось, что на сайте «Инфопедия» есть статья о технологии изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств в домашних условиях. Доступ к интернет-ресурсу имел неограниченный круг лиц. Прокуроры сочли статью за информационное пособничество террористической деятельности и обратились в суд. Решением Черногорского городского суда от 18 января текст «Инфопедии» признали информацией, распространение которой на территории России запрещено, сообщает пресс-служба прокуратуры Хакасии.

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