Убийство Гиви: ДНР нужно срочно перестраивать систему внутренней безопасности

В среду власти ДНР представили согласованный с ОБСЕ план нормализации обстановки вдоль линии соприкосновения в Донбассе. Это неплохой план, но уже понятно, что Киев его отвергнет, и приоритетом Донецка должна стать новая система внутренней безопасности. Ведь именно благодаря целой серии ее недостатков стало возможным убийство Гиви (Михаила Толстых).

ВСУ продолжают наращивать силы первого эшелона на уже ставших традиционными болевых точках фронта – от Мариуполя до Авдеевки. При этом к линии фронта дополнительно прибывают именно наступательные средства, в том числе и, например, понтонные мосты под станицу Луганскую, где естественной линией фронта уже два года остается река Северский Донец. Есть данные о минировании Авдеевского коксохима – предприятия, авария на котором или, чего хуже, сознательный подрыв приведут к эффекту химической бомбы.

В рамках разнообразных конспирологических теорий вокруг крупных предприятий в Авдеевке некоторые связывают нынешний кризис с борьбой олигархических кланов на Украине. Между тем война в Донбассе уже давно переросла рамки экономических разборок, сколь бы крупные суммы возможных прибылей в них ни фигурировали, а привычка сваливать все на «войну олигархов» и «тайные связи» явно родом из позднесоветского прошлого.

Но главной новостью дня однозначно стала гибель Михаила Толстых (позывной «Гиви») – командира отдельного мотострелкового (штурмового) Иловайского батальона в/ч 08828, получившего ранее известность как батальон «Сомали». В его рабочий кабинет в расположении штаба батальона был выпущен заряд РПО реактивного пехотного огнемета «Шмель», еще в Афганистане получившего прозвище «Шайтан-труба». В покушении наверняка участвовала крупная диверсионная группа, некоторое время ведшая наблюдение за Толстых и установившая маршрут его передвижений, после того как 1 февраля он отказался от госпитализации после легкого ранения в ногу под Авдеевкой.

Стрелял профессионал высокого класса – попасть с 200 метров в окно даже нестандартного (более крупного, чем обычно) размера очень сложно. Сигналом к выстрелу послужил, видимо, свет, который Толстых зажег в своем кабинете, зайдя в него в 6 утра вместе с двумя своими сослуживцами.

Объявленный «план-перехват», конечно же, никого не перехватил. Такого рода диверсанты не смертники и заранее планируют пути отхода. А в Донецке уже давно живут беспечной жизнью, как бы странно это ни звучало на фоне кровопролитной войны. В городе нет блокпостов, регулярных проверок транспорта, патрулей МВД и МГБ, никто не спросит документы у подозрительного лица. Комендантский час – единственное, что осталось от «усиленных мер безопасности», – вызывает недовольство населения. А ведь только ночью хоть как-то проверяют случайные машины, нарушающие этот самый комендантский час.

Гибель Михаила Толстых – серьезный удар по имиджу ДНР. От этого, конечно, его батальон не распадется, как не распалась «Спарта» после гибели Арсения Павлова («Моторолы»). Не разрушится и фронт, не изменится конфигурации армии ДНР, несмотря на многочисленные слухи о внутренних конфликтах в ней. Уходит поколение молодых самородков, выстоявших в самое тяжелое время войны, а затем сумевших найти в себе силы принять новые правила игры, отказавшись от «вольницы» ополчения.

Основные вопросы в связи с покушением на Михаила Толстых стоит задать МГБ ДНР и прочим структурам, которые должны были обеспечить охрану наиболее важных лиц. Несмотря на «тренинги» российских инструкторов и прежний опыт работы многих донецких «бодигартов» в украинских спецслужбах, охрана первых лиц в ДНР очень похожа на то, как вели себя российские полуолихархи и недобанкиры в 90-е годы. Это больше понты, чем охрана. Например, у Толстых не было постоянного места жительства в Донецке, не было семьи, то есть не было и постоянного маршрута передвижения. «Зацепить» его можно было только в штабе батальона, здание которого было утыкано камерами и вроде как охранялось бойцами по уставу. Но выстрел из «Шмеля» с 200 метров оказался успешным решением.

Наверняка в составе диверсионной группы были местные уроженцы, мотивы которых могут быть самыми разнообразными. И прав был генерал Эдуард Басурин, когда заявил, что безопасность надо не усиливать, а кардинально перестраивать.