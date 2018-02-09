Умер актёр из фильма «Белые Росы»

09.02.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Умер актёр из фильма "Белые Росы"
Геннадию Гарбуку скончался на 83 году жизни. Похороны пройдут в Белоруссии, на Восточном кладбище города Минска.

В Минске в возрасте 83 лет ушёл из жизни народный артист Белоруссии Геннадий Гарбук. Зрителям он запомнился по ролям в фильмах "Белые Росы", "Государственная граница", "На безымянной высоте" и "Брестская крепость". Причины смерти актёра не называются.

Геннадий Гарбук будет похоронен на Восточном кладбище Минска. Гражданская панихида состоится 9 февраля в стенах Национального академического театра им. Янки Купалы, где он работал.

За свои заслуги Гарбук был награждён госпремией СССР, премиями президента Республики Беларусь, наградами "За духовное возрождение", "Хрустальная Павлинка" и медалью Франциска Скорины.

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