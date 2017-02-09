Урожай рыбы в СЗФО превысил 30 тысяч тонн в 2016

09.02.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

 

импортозамещение

 

За 2016 год в Северо-западном Федеральном округе вырастили более 30 тысяч тонн рыбы, сообщают РИА. На первом месте по объемам производства аквакультуры – Карелия, на втором – Ленинградская область. Такие данные приводит Северо-западное управление Федерального агентства по рыболовству. Ведомство занимается развитием отрасли в рамках реализации программы импортозамещения.

По информации ведомства, сбор урожая в рыбных хозяйствах Карелии превысил 21 тысячу тонн. Еще порядка 8 тысяч тонн рыбы для продажи вырастили в Ленинградской области. Еще 785 тонн аквакультуры произвели предприятия Новгородской области. Далее в рейтинге рыбного производства – Псковская область (260 тонн рыбы), Вологодская область (107 тонн), Архангельская (101 тонна), а также республика Коми (97,5 тонн).

Добавим, Северо-западное управление федерального агентства по рыболовству действует на территории девяти регионов РФ. Ведомство осуществляет охрану водных объектов в республике Коми, Карелии, ЯНАО, в Петербурге и Ленинградской области, а также на территории Архангельской, Вологодской, Новгородской и Псковской областей.

 

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