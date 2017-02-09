В Черногорске квартирантка обворовала двух хозяев жилья

Расторопная 31-летняя дама вывозила имущество владельцев квартир на машине и сдавала в ломбард.

Жительница Черногорска 1985 года рождения снимала в аренду квартиру в доме по улице Пушкина. В какой-то момент квартирантка собрала вещи, принадлежавшие арендодателю, погрузила их в машину и исчезла. Как удалось в последствии установить, часть похищенного она сдала в ломбард, а остальное — отвезла к приятелю. В том, что вещи краденые, мужчина узнал позже от сотрудников полиции. Ущерб потерпевшая оценила в 20 тысяч рублей. Аналогичным образом женщина поступила с ещё одним арендодателем. Снимая квартиру в доме по улице Тихонова, она похитила стиральную машину стоимостью 10 тысяч рублей, которую сдала в ломбард, потратив выручку на личные нужды. Разыскать злоумышленницу удалось полицейским. За присвоение и растрату чужого имущества нарушительнице предстоит отвечать перед судом, сообщили в пресс-службе МВД по Хакасии.

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