В Иркутской области мэр-коммунист арестован за хищение госимущества

На 53-летнего Александра Величко, главу Тайшетского района в иркутской области возбуждено уголовное дело. Мэр подозревается в хищении муниципальной собственности.

К слову, как отмечается в материалах дела, тёмными делишками Величко занимался ещё до избрания на пост главы муниципалитета, будучи директором коммерческой фирмы.

По версии следствия, в 2013 году директор и учредитель коммерческой фирмы ООО «ВАВ» Александр Величко, мошенническим путём оформил право собственности на артезианские скважины в городе Тайшет. Предпримчивый мужчина сделал бумаги, по которым эти скважины, якобы, были построены его фирмой. При этом Величко знал, что ещё в 2005 году их построили за счёт субсидий, полученных администрацией Тайшета из средств областного бюджета. Незаконное присвоение скважин принесло крупный ущерб муниципальному и региональному бюджетам.

В сентябре 2016 года член КПРФ Александр Величко победил на выборах и стал мэром муниципального образования «Тайшетский район». Сегодня сотрудники правоохранительных органов задержали мэра Величко по подозрению в совершении преступления. Следователи СКР вместе с сотрудниками ФСБ и МВД проводят необходимые следственные и оперативные мероприятия. Решается вопрос об избрании чиновнику меры пресечения.

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