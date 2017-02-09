В Иркутской области задержан мэр Тайшетского района

Мэр Тайшетcкого района Александр Величко задержан правоохранительными органами Иркутской области в четверг утром. В здании администрации проводятся обыски, сообщил корреспонденту ТАСС источник в силовых структурах региона.

"Величко был задержан на рабочем месте сотрудниками полиции при участии сотрудников СК И ФСБ. В его кабинете проводятся сейчас обысковые мероприятия", - сказал собеседник агентства, не уточнив основания для задержания чиновника.

По данным местных СМИ, Величко задержан в связи с расследованием уголовного дела о хищении при обустройстве муниципальных артезианских скважин. В 2011 году администрация Тайшетского района предоставила ООО "ВАВ" в аренду земельные участки для бурения артезианских скважин. Однако установлено, что скважины ранее уже были обустроены в 2005 году мэрией за счет бюджетных средств на основании муниципального контракта.