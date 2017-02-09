В Пентагоне разворовали 300 млрд. баксов на проектировании гаубицы!!!

Одним из самых амбициозных проектов Пентагона после распада СССР была разработка 155-мм САУ NLOS-С, в которой предполагалось применить самые последние достижения в области создания артиллерийских систем:

- гибридная силовая установка,

- облегченный ствол и затвор,

- более эффективный дульный тормоз,

- съёмная керамическая броня,

- система активной защиты,

- резиновые гусеницы,

- модульные пороховые заряды,

- лазерная система воспламенения пороховых зарядов.

Предполагалось, что САУ даже получит радиолокационную систему слежения за полётом снаряда, позволяющую вводить поправки в углы наведения еще до того, как первый снаряд достигнет цели.

Разработку гаубицы NLOS-C ХМ1203 вели такие авторитетные фирмы, как BAE Systems Land and Armament, General Dynamics и другие. Она является первой наземной платформой с экипажем (Manned Ground Vehicle), разработанной в рамках программы «Боевая система будущего» (Future Combat System — FCS).

На саму гаубицу 155-мм САУ NLOS-С израсходовано 18,1 млрд.долл., а всего программа FCS сожрала более 300 млрд.долл. Результат? А нету результата. Гаубица NLOS-С так и осталась техническим курьёзом — летом 2009 г. программа ее разработки полностью закрыта.

В соответствии с требованиями программы предполагалось, что основным преимуществом данной системы перед конкурентами будет её высокая стратегическая и оперативная мобильность. Стратегическая мобильность должна была обеспечиваться возможностью транспортировки гаубицы американским военно-транспортным самолётом С-130 «Геркулес» в любую точку мира с последующим вводом в бой с ходу. Для этого её планировалось сделать максимально лёгкой, массой менее 20 т. Этого не получилось, но даже если бы это получилось — идея сама по себе была глупой.

Дело в том, что у русских более мощные транспортные самолеты — поэтому они не ограничены в создании САУ массой в 20 тонн, и русские гаубицы получаются заведомо более скорострельными и дальнобойными. Вдобавок, если русским всё же надо перевезти гаубицы 20-тонным самолетом — они просто используют буксируемую систему Мста-Б, и всё. К похожей схеме в конце концов пришли и американцы (буксируемая гаубица M777).

Но 300 миллиардов улетели в никуда. Максимальная дальность стрельбы гаубицы NLOS-C активно-реактивным снарядом М549А1 массой 43,5 кг с использованием четырёх модульных зарядов MACS составила 26,4 км. (хуже, чем у М777), скорострельность в 6 выстр/мин так и не была достигнута. При этом ствольную группу пришлось заказывать французам, так как США не в состоянии изготавливать столь качественные стволы.

И вот так у них всё.