В России разрабатывают «нервную систему» для самолетов будущего

В Фонде перспективных исследований отметили, что Россия начала разработку новейшей системы контроля состояния конструкции авиационной техники, которая будет функционировать на основе принципов работы нервной системы животных. Об этом сообщает «ТАСС».

В пресс-службе Фонда рассказали, что система неразрушающего контроля состояния авиаконструкций будет интегрирована в композитные материалы. Сегодня композиты все активнее используются в авиастроении — к примеру, новейший российский авиалайнер МС-21 имеет композитное крыло и хвостовое оперение.

Новаторским решением российских ученых является тот факт, что при формировании новой концепции была сделана аналогия с нервной системой живых организмов. Согласно ей, в структуру композитов будут встраиваться оптические волокна, чувствительные к механическим воздействиям. При этом они будут составлять единую сеть.

По словам руководителя проекта Дмитрия Успенского, данные о состоянии конструкции самолета будут в реальном времени передаваться с помощью лазерного луча. Он будет распространяться внутри оптического волокна, вплетенного в конструкцию авиасредства. Уникальные возможности системы позволят не только оценивать состояние машины в онлайн-режиме, но и прогнозировать оставшийся срок службы композитов. Это значительно повысит безопасность полетов современной авиации, а также позволит точно рассчитывать время ремонта и модернизации эксплуатирующихся самолетов.

Успенский отметил, что самолеты из композитных материалов обладают выдающимися технико-экономическими характеристиками. Вместе с тем их безопасная эксплуатация фактически невозможна без использования систем контроля целостности конструкций.

Безопасность полетов таких машин может повысить способность элементов улавливать незначительные колебания конструкции машины. В результате специалисты получат возможность быстро обнаруживать дефекты и оценивать их характер.

Отметим, что на данный момент современные авиационные средства используют электронные датчики, встроенные в элементы конструкции и оборудование. Однако эксперты видят будущее именно за оптоволоконными технологиями.