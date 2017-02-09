В Хакасии проживают 278 бывших летчиков гражданской авиации

Сегодня в нашей стране отмечается День работников гражданской авиации. В нашей республике проживают 278 пенсионеров — бывших членов летных экипажей.

Как сообщили в пресс-службе отделения Пенсионного фонда России по Хакасии, 220 из них – абаканцы, 10 – жители Саяногорска, 12 – черногорцы, 4 – жители Алтайского района, 3 – из Аскизского района, 2 – жители Орджоникидзевского района, 12 – жители Таштыпского района, 15 – Усть-абаканцы. Все они, помимо пенсии, получают доплату к ней, которая пересматривается ежеквартально и индивидуальна для каждого. Размер доплаты к пенсии летчиков зависит от стажа летной работы конкретного гражданина и его заработка, а также от суммы взносов, уплачиваемых организациями, использующими труд данной категории граждан, в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации.

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