В Хакасии родители выпускников сдавали ЕГЭ

Сегодня в Черногорске мамы учащихся 11-х классов стали участниками Всероссийской акции «День сдачи ЕГЭ с родителями», инициированной Рособрнадзором.

Гимназия города угольщиков стала пунктом проведения единого государственного экзамена по русскому языку. Участниками ЕГЭ выступили родители выпускников, которые решили пройти всю процедуру сдачи экзаменов. Перед началом экзамена родителей приветствовала министр образования и науки Хакасии Галина Салата.

- Совсем скоро для наших школьников начнется экзаменационная пора. Все ребята будут сдавать единый государственный экзамен. ЕГЭ является не только выпускным экзаменом, но и одновременно предоставляет возможность поступить в желаемый ВУЗ. Наша с вами общая задача помочь ребенку успешно справиться с экзаменами, создать благоприятную психологическую обстановку, – обратилась к участникам акции Галина Александровна.

На входе в пункт проведения экзамена участников попросили сдать личные вещи в специально отведенное место, пройти металлодетектор. Далее руководитель пункта – Светлана Владимировна Шевченко проводила всех в аудиторию. Здесь родители увидели, как распечатываются контрольные измерительные материалы, далее организаторы провели инструктаж по заполнению бланков ответов. Отметим, что все участники акции приняли решение выполнить задания по русскому языку.

Выходя из аудитории, взрослые делились, что задания достаточно серьезные, но их выполнение не затруднит, если тщательно готовится.

- Я поняла, что процедура отлажена, мне понравилась спокойная обстановка, организаторы все объясняют подробно и понятно. Теперь могу с уверенностью говорить, что сдавать ЕГЭ волнительно, но реально, – рассказала мама выпускницы.

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