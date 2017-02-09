В Хакасии студенты устроили кулинарную битву

09.02.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Учащиеся ХГУ сошлись в гастрономическом поединке. Команды от каждого общежития вуза готовили винегрет, лепили вареники, в общем, примерили на себя роль шеф-повара.

Все этапы вкусных соревнований проходили под наблюдением жюри. Эксперты оценили вкусовые качества, правильность нарезки, эстетическое оформление блюд, состояние рабочего места. Победила команда с названием «Бон-аппетит»  из общежития № 9. Ребят наградили настольными играми и сладкими призами, сообщает пресс-служба ХГУ имени Н.Ф. Катанова.

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