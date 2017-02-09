Виктор Зимин: «Республика готова помочь крупным сельхозтоваропроизводителям в обновлении техники»

В начале марта в Хакасии планируется провести расширенное рабочее совещание с сельхозтоваропроизводителями. Такое поручение своему заместителю Ивану Вагнеру и профильному министерству сегодня дал глава республики Виктор Зимин.

Напомним, подобные встречи руководителя региона с фермерами и крупными сельхозтоваропроизводителя уже стали ежегодной традицией. На совещаниях обсуждают наиболее актуальные вопросы: подготовку к новой посевной кампании, направления государственной поддержки на год и другие.

В этом году речь пойдет об увеличении парка сельхозтехники для крупных хозяйств республики, которые являются базовыми по выращиванию пшеницы и заготовке кормов. Об этом шла речь на встрече главы Хакасии Виктором Зиминым и министром сельского хозяйства и продовольствия республики Игорем Гердтом, которая состоялась на днях.

Глава Хакасии уверен, что завершить уборочную в прошлом году помешала не только погода. Если бы в наличии было больше комбайнов, фермеры управились бы и в сжатые сроки.

- Во время обсуждения с министром было решено провести предварительную работу, чтобы определить первоочередную потребность. Крупные хозяйства без достаточного количества техники очень уязвимы перед негативными погодными условиями. Мы это прошли минувшей осенью, когда Хакасию накрыл ранний снег, - отметил Виктор Зимин.

Объемы уборочных работ в республике растут с каждым годом, и техника действительно не всегда справляется. Сейчас на один комбайн приходится больше тысячи гектаров земли в год, хотя норма – вдвое меньше. В ближайшее время Минсельхозпрод Хакасии проведет своеобразную перепись зерновых и кормоуборочных комбайнов.

Республика готова помочь в обновлении сельхозтехники. Предполагается разработать долгосрочную программу поэтапного приобретения новой техники. Помимо этого, 20 процентов от покупки в этом году будет субсидировать федеральный бюджет, 10-процентную скидку дает и ростовская компания "Россельмаш". Как отмечают специалисты, отечественная техника раза в три дешевле импортной, а по техническим показателям ничем ей не уступает.

Кроме того, на совещании будет поднят еще один важный вопрос, который касается развития прудового рыбоводства в республике.

- У этой программы открываются новые горизонты. Государственной Думой рассматривается законопроект о снятии всех ограничений при прудовом рыбоводстве, о которые мы бились несколько лет. Минсельхоз России все-таки вник в эту проблему и инициировал изменение федерального законодательства, - поделился радостной новостью глава Хакасии Виктор Зимин. - К сожалению, мы потеряли несколько лет, у людей упало желание заниматься прудами, и нам придется начинать все с начала. Но опыт у нас уже есть, главное желание работать, ведь эта рыба поступает на наши прилавки.

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