Высокая-высокая мода и мы, простые грешные

Диалог от первого лица председателя IMHOклуба Юры Алексеева с крестницей:

Заговорил с крестной дочкой Настей, умной и милой девочкой, вдруг о моде. Повод: она купила себе полусапожки с кошмарными «лабутенообразными» каблуками в стиле «лошадиное копыто» (сама заработала).

(Крестная доча стремительно переходит из возраста неуклюжего подростка в возраст юной красивой женщинки.)

Спросила (весело): — Папа Юра, правда, красивые сапожки?

Я (оглядев, мрачно): — Ужасные.

— (Расстроившись, жалобно) Это же сейчас — последний писк моды…

— Настёна, солнышко, на свете нет ничего красивее изящной женской ножки. Мужчины готовы целовать ваши маленькие лапки с первого взгляда… Тебя господь наградил такими. Цени! А эта обувь визуально тянет на 43-й солдатский размер. И походка твоя в сих пыточных колодках напоминает строевой шаг паралитика, пытающегося не упасть…

— Ой! Но это же модельеры придумывают такую моду? Они же — специалисты…

— Гм… Знаешь, Нась, кто у нас мире — главные модельеры высокой моды?

— Кто?

— Геи.

— ???

— Так получилось, что эту часть человеческой деятельности взяли под контроль на 99,99% именно они. Так получилось, что в конце 20-го века именно геев стало принято считать главными спецами по высокой модной эстетике. Мы, брутальные гетеросексуалы, добровольно отдали им эту отрасль с потрохами. Типа — пусть резвятся, шалуны.

— И?

— А дело в том, что геи не воспринимают женской красоты. Им не дано. Их идеалы — иные. Глянь, кого они уже полвека выбирают в женские модели для своих модных показов. Тощих плечистых плоскогрудых долговязых тёток. Типа — анорексический изможденный мужчина, вчера из Освенцима. Под это и строится вся их «высокая мода»!

— Но среди же геев есть знаменитые художники, писатели, талантливые люди…

— Да, но только не в отрасли женской моды.

Я тебе, Настя, больше скажу: есть «высокие гей-модельеры», которые просто не понимают, как должна выглядеть женщина, чтобы нравиться нормальным мужчинам. Эти фантазируют в меру своих возможностей, одевая вас во всякую нелепую хрень, вроде рванья с помоек.

А есть — убежденные ненавистники женщин, которые вас уродуют СОЗНАТЕЛЬНО. Вы для них — конкуренты в борьбе за нас, мужчин. Именно геи-женоненавистники придумали чудовищные копыта-лабутены, именно они рядят вас в дикие мужеподобные облачения. Именно они придумали идею, что женщина должна быть максимально тощей, длинной, костлявой и уродливой, говорить прокуренным басом и писать стоя…

Для чего тебе, милая Настёнка, эти дикие дизайнерские «копыта»? Чтобы сравняться ростом с мужчинами? Зачем? Нась, лапушка, мы, не геи, вас любим маленькими, кругленькими, нежными. С розовыми пяточками в босоножках, в легких простых платьицах, с ямочками на пухлых щечках, с милыми весёлыми улыбками, с блестящими глазками, с вашим женственным щебетом…

А геи — пусть идут в свои клубы и командуют там своими модельерами и друг другом.

(Сурово): Слушай, дочь, крёстного папку! Он тебе дурного не посоветует…

— Пап Юр, ты меня озадачил. Я подумаю…

Фотка №1 Так одевают женщин геи-модельеры, которые просто ни хрена не понимают в женщинах.

Фотка №2 Так одевают женщин геи-модельеры, которые их ненавидят.

Фотка №3 Так одевают геи-модельеры друг друга.

Фотка №4 Так одел свою милую крестную дочу Настю я, простой, совсем не модельерный русский мужик. Просто прогулялись за обновками по магазинам.

На заставке - ГУЧИ как оно есть...