Взрыв и пожар на АЭС во Франции: реактор остановлен

Взрыв на АЭС "Фламанвиль" во Франции. На месте взрыва возник пожар. Один из двух реакторов станции остановлен. Легкие отравления при взрыве на атомной электростанции получили пять человек. Они отравились угарным газом. Тяжелораненых нет.

На место происшествия прибыли представитель экстренных служб, сообщает РИА Новости. Риска радиоактивных выбросов и утечек нет, заверяют специалисты.

На АЭС "Фламанвиль" во французском департаменте Манш два реактора. Станция находится на северо-западе Франции.

Взрыв произошел на стройплощадке третьего энергоблока АЭС "Фламанвиль". Его причиной стала техническая неполадка. Взрыв не представлял угрозы действующим реакторам, но один из них заглушили из-за предосторожности.

АЭС "Фламанвиль" стоит на берегу пролива Ла-Манш. Два реактора имеют мощность 1300 мегаватта каждый. Реакторы введены в эксплуатацию в 1986 и 1987 годах. Сейчас на станции ведется строительство третьего энергоблока. Его пуск намечен на 2018 год.

В 2012 году на АЭС "Фламанвиль" уже была авария. На одном из реакторов произошла утечка радиации.