Храброе сердце: десятилетняя девочка Юля спасла из горящего дома пятерых братьев и сестер

Оказаться героем может каждый, независимо от возраста, пола, образования или физических возможностей. Главное – в экстренной ситуации проявить силу духа, смелость и упорство в борьбе с обстоятельствами. 10-летняя девочка Юлия Чернова проявила все эти качества наравне со взрослым человеком, спасая трех братьев и двух сестер из горящего дома.

Семья Первухиных – а это родители и шестеро детей – жили в небольшом доме в селе Тетеревино Прохоровского района Белгородской области. Газа в доме не было, поэтому отапливался он печью. 2 февраля 2017 года около 16 часов мама, поручив старшей дочери Юле присмотреть за детьми, отправилась за дровами в ближайшую лесополосу.

Юля вместе с братьями (2009, 2011 и 2015 годов рождения) и сестрами (2008 и 2013 годов рождения) играла в комнате, не замечая ничего необычного. В какой-то момент один из мальчиков отправился на кухню. Вдруг раздался громкий крик: «Пожар! Мы горим!» - закричал ребенок. Юля не поверила словам брата, решила, что он просто всех разыгрывает. Но тут вспомнила, что еще вернувшись из школы, почувствовала в доме запах дыма. Девочка пошла за братом и обмерла: полкомнаты уже были в огне - горели шкафы и двери, пламя распространялось в считанные секунды, едкий дым черными клубами окутывал всё пространство.

Девочка застыла в оцепенении. Младшие братья и сестры, плача и крича от испуга, бросились в дальние комнаты: они стали прятаться под кровати и шкафы, пытаясь укрыться от дыма. Юля схватила стоявшую неподалеку баклажку с водой и попыталась затушить огонь. Но все усилия оказались напрасны: пламя было слишком сильным, и к этому времени уже перегородило выход из дома. Дышать становилось всё труднее. Времени на раздумье не оставалось.

Понимая, что она в ответе за младших детей, Юля спокойным, но строгим голосом приказала братьям и сестрам выбраться из своих укрытий и подойти к ней. Убедившись, что все дети возле неё, Юля сжала руку в кулак и разбила ею окно в комнате. Затем схватила лежавшие неподалеку одеяло, куртку и бросила их в окно. Хватая детей на руки, одного за другим она стала вытаскивать их из дома, оставляя на одеяле перед окном. Воздуха становилось всё меньше. Тут она увидела, что к ней на помощь бежит сосед. Подоспевшему мужчине Юля успела протянуть в окно полуторагодовалого брата и сестренку 3 лет, и затем упала, потеряв сознание. Очнувшись на несколько секунд, Юля смогла подняться, просунуть голову и руки в разбитое окно, и вновь потеряла сознание. Пришла в себя она уже в доме соседей, которые забрали детей к себе, и все время пересчитывала братьев и сестер, боясь, что не успела кого-то спасти из огня. Но все дети были возле неё, погибнуть она не дала никому. Время от времени то теряя, то приходя в сознание, Юля видела, как полыхал их дом, слышала вой пожарных сирен, и уже потом почувствовала, как ее выносят к карете скорой помощи.

Сейчас жизни и здоровью девочки уже ничто не угрожает. Свой поступок хрупкая Юля не считает героическим: говорит, что любит своих родных больше всего на свете и очень боится их потерять, потому на порезы и отравление угарным газом совсем не обращает внимание. Главное ведь – что они все вместе, и это для неё самое большое счастье.

Согласно данным Главного управления МЧС России по Белгородской области, звонок о пожаре в селе Тетеревино Прохоровского района поступил на Центральный пункт пожарной связи 02 февраля 2017 года в 16 часов 19 минут. Для ликвидации возгорания были привлечены дежурные караулы пожарно-спасательных частей № 30 и № 40, добровольная пожарная команда села Беленихино и добровольная пожарная дружина села Тетеревино. На момент прибытия пожарных подразделений в доме никого не было. В результате пожара огнём полностью уничтожено домовладение, а также мебель, вещи и документы, находившиеся в нем.

По предварительным данным, причиной возгорания мог стать аварийный режим работы электрической проводки.