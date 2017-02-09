Житель Шира ответит за секс с 15-летней девушкой

Интимная близость между 23-летним ширинцем и его несовершеннолетней подругой произошла по обоюдному согласию. Факт того, что девушка лишилась невинности, вскрылся в больнице, куда она поступила с подозрением на аппендицит.

В октябре прошлого года молодые люди познакомились на сельской дискотеке и стали встречаться. Вечером 21 декабря 23-летний кавалер пришёл в дом к юной возлюбленной. Родителей дома не оказалось, и пара по обоюдному согласию вступила в интимную связь. Данный факт вскрылся 5 февраля 2017 года, когда несовершеннолетняя поступила в районную больницу с подозрением на аппендицит, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Хакасии. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Возбуждено уголовное дело.

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