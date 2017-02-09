Жулик Порошенко добивается поражения Украины на Донбассе





Это прозвучит парадоксально, но в обострении ситуации на Донбассе косвенно виноват Дональд Трамп. Точнее, его обещание провести аудит средств, выделенных США на переформатирование Украины. После аудита Порошенко может потерять поддержку США, и из союзников останется только Европа. Которой нужно выполнение «Минских соглашений». И Порошенко рискует остаться один на один с обманутыми «побратымами».



В данной ситуации для Порошенко лучший способ быстро списать большие суммы – это короткая, но интенсивная война. Желательно – с негативным для Украины результатом.